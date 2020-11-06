آخرها الوزير جبران باسيل... سلاح العقوبات الأميركي كيف يؤثر على الدول أو الأفراد؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل. فيما فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات فردية ضد بيلاروسيا تتضمن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لولكاشينكو، ونجله و13 شخصا آخرين
ما هي العقوبات
بداية، العقوبات هي وسيلة للضغط تمارسها دولة أو مجموعة من الدول على دولة أخرى. وقد تعني منع الشركات الأمريكية في بعض الصناعات من تصدير سلعها إلى الدول المستهدفة، أو منع الكيانات في الدول المستهدفة من تسوية معاملاتها في البنوك الأمريكية، وقد تشمل أفراد بأعينهم.
عادة ما توصف العقوبات بأنها نوع من نهج "الجزرة والعصا" لمعالجة الملفات التجارية والسياسية الدولية. يوجد تحت تصرف الدول خاصة أمريكا عدد من أنواع العقوبات المختلفة.
في حين أن بعضها يستخدم على نطاق أوسع من البعض الآخر، فإن الهدف العام لكل منها هو فرض تغيير في السلوك، بحسب موقع "إنفستوبيديا" المتخصص في المعلومات الاقتصادية.
أنواع العقوبات
- التعريفات: ويقصد بها الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة من الدولة المستهدفة. يتم رفعها إذا كان الهدف هو معاقبة هذه الدولة.
- الحصص: يقصد بها وضع حد أعلى (تقييد) حجم السلع التي يمكن استيرادها أو تصديرها إلى الدولة المستهدفة.
- الحظر: ويشمل فرض قيود تجارية تمنع دولة من التجارة مع أخرى، مثل منع الحكومة الأمريكية مواطنيها أو شركاتها من تقديم السلع أو الخدمات إلى بلد آخر (كما فعلت سابقا مع هواوي الصينية).
- الحواجز غير الجمركية: هذه قيود غير جمركية على السلع المستوردة، ويمكن أن تشمل متطلبات الترخيص والتعبئة ومعايير المنتج والمتطلبات الأخرى التي لا تعتبر ضريبة على وجه التحديد.
- تجميد الأصول أو مصادرتها أو منع بيع أو نقل الأصول المملوكة لدولة أو فرد وحتى التوقف عن تقديم القروض. تمتلك أمريكا ميزة كبيرة في هذا المجال نظرا لأنها تلعب دورا محوريا في تسوية المعاملات المالية الدولية عبر بنوكها.
- العقوبات على الأفراد قد تشمل عدم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة أو تقييد السفر بشكل عام، أو تقييد وصول ذويهم إلى بعض مزايا المجتمع الأمريكي مثل المؤسسات التعليمية والسياحة، وبطبيعة الحال تشمل العقوبات على الأفراد تجميد الأصول ومصادرتها ومنع الوصول إليها.
لماذا تلجأ الدول للعقوبات
يقول البروفيسور، موريتز بيبر، المحاضر في العلاقات الدولية بجامعة سالفورد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يمكنك فرض عقوبات على دولة أخرى لأنك تريد أن ترى تغييرا في سلوك الدولة الأخرى".
الفكرة هي أن "السكان يغضبون، وسيطلبون من حكومتهم القيام بشيء لتصحيح الوضع". يمكن للبلدان المستهدفة أيضا فرض عقوبات انتقامية من عقوبات الدول الأخرى.
على سبيل المثال، قامت روسيا بذلك في عام 2014 ردا على القيود التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
العقوبات الذكية (الأفراد)
يمكن أن تكون العقوبات أداة عنيفة إذا كانت تمثل حظرا شاملا لشيء ما، ويمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، وقد تقع هذه العواقب بشكل رئيسي على المواطنين والحالات الإنسانية.
في سوريا وإيران، حذرت مؤسسات ومراقبون دوليون من تأثير العقوبات الأمريكية على المواطنين في ظل تدهور اقتصادي ووباء عاصف، إذ يمكن أن تحرمهم من الوصول إلى الأغراض الأساسية من الدواء والغذاء.
ولكن يتم استخدام "العقوبات الذكية" في بعض الأحيان – هي عقوبات أكثر استهدافا ومصممة لمعاقبة عدد صغير فقط من الأشخاص بدلا من دولة بأكملها.
على سبيل المثال، تم تجميد أصول الأشخاص المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد - بمن فيهم زوجته أسماء.