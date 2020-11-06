لبنان

حزب الله يعلق على العقوبات الأميركية على باسيل... هذا ما جاء في البيان

Lebanon 24
06-11-2020 | 21:18
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صدر حزب الله البيان التالي: يدين حزب الله القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الاميركية بحق رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل ويعتبره قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون  الداخلية للبنان. 

ان الولايات المتحدة الاميركية راعية الارهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد.

ان اميركا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة او حزب او تيار او شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف الى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية وان هذا القرار بالتحديد يهدف الى اخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والاملاءات الاميركية على لبنان.

اننا اذ نقف الى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه نعبر  عن تضامننا  الوطني والاخلاقي والانساني معه في مواجهة  هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة.
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