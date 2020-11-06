لجنة الترصد في الهرمل: 10 إصابات جديدة

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل "تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، لافتة إلى أنه "تم التواصل مع المصابين وإجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص".ودعت الأهالي إلى "الانتباه بسبب تزايد أعداد المصابين بشكل سريع من جراء الاختلاط وعدم التزام الإجراءات اللازمة من تباعد وتعقيم ووضع الكمامة"، مؤكدة "ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص pcr، سواء كانت النتيحة سلبية أم إيجابية".