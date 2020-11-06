لبنان

إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 56 إصابة في القضاء

Lebanon 24
06-11-2020 | 21:30
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 أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء، تم اليوم تسجيل 56 إصابة بcovid19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، الإصابات كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم 6 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية وحالة واحدة من التابعية البرازيلية - اليونيفيل".


وأشارت إلى أن "الإصابات توزعت على النحو الآتي: صور 6، البرج الشمالي 5، المساكن 4، العباسية 4، الرشيدية 3، قانا 3، ديرقانون رأس العين 3، برج رحال 2، البازورية 2، جويا 2، البص 2، معروب 2، وادي جيلو 2، معركة 1، الشهابية 1، الرمادية 1، الحوش 1، باريش 1، باتولية 1، بافلية 1، الناقورة 1(اليونيفيل)، القاسمية 1، طورا 1، قدموس 1، جناتا 1، يارين 1، بدياس 1، سلعا 1، وديركيفا 1. كما تم تسجيل حالة وفاة لمسنة مصابة بcovid_19 تعاني من أمراض مزمنة".

ولفتت إلى أن "عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 2285 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 233 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 2052 حالة محلية من بينها 396 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و36 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، و115 حالة من قوات الطوارىء الدولية - اليونيفيل، و31 حالة وفاة محلية".

وأفادت أن "1364 منهم تماثلوا إلى الشفاء بشكل تام، من بينهم 651 شفاء مخبريا و713 شفاء زمنيا".

وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين".
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