لبنان

ما جديد فحوصات الرحلات التي وصلت إلى بيروت؟

Lebanon 24
06-11-2020 | 21:38
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 4/11/2020، وقد أظهرت النتائج وجود تسع عشرة (19) حالة إيجابية.

وقد جاءت النتائج كالآتي:

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية).
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية).
- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية).
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية).
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية).
- رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية).
- رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية).
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية).
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية).
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (كلها سلبية).
- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (كلها سلبية).
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