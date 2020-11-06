بهاء الحريري: هذا ما تظهره العقوبات على باسيل

غرّد رجل الأعمال بهاء الحريري على حسابه عبر تويتر قائلاً: "تظهر العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية بموجب قانون ماغنيتسكي على جبران باسيل ان المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي بينما النخبة الفاسدة في لبنان المتحالفة مع حزب الله تدفع البلاد إلى الحضيض".وأضاف: "حان الوقت للمضي نحو لبنان جديد - لا ميليشيات ولا أمراء حرب".