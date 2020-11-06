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لبنان
اتصال بين عون وماكرون.. ماذا دار خلاله؟
Lebanon 24
06-11-2020
|
22:24
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع نظيره اللبناني ميشال عون على "الحاجة الملحة" لوضع لبنان في مسار الإصلاحات وتشكيل حكومة "سريعاً"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وفي اتصال هاتفي بينهما، تناول الرئيسان مجدداً "الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان"، فيما ذكّر ماكرون بأنّ "فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني"، وفق الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون "شدد مرة جديدة على حاجة لبنان الملحة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات"، وشجع على "التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد".
وبحسب البيان، "فإنّه الشرط لكي يتمكن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان".
وأوضح الاليزيه أنّ الرئيس اللبناني "أعرب عن كامل تضامنه في مواجهة التحديات التي تعرفها فرنسا منذ الاعتداءين الإرهابيين في كونفلان-سانت-اونورين ونيس".
بدورها أوضحت الرئاسة اللبنانيةأن "الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس ماكرون وتداول معه في الاوضاع الراهنة والتطورات الحكومية الأخيرة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن"، لافتة إلى أن "الرئيس عون جدد خلال اتصال الرئيس ماكرون ادانته للاعتداء الإرهابي الذي حصل في نيس واكد تضامن اللبنانيين مع الشعب الفرنسي ووقوفهم الى جانبه في الظروف الصعبة".
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