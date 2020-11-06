لبنان

اتصال بين عون وماكرون.. ماذا دار خلاله؟

Lebanon 24
06-11-2020 | 22:24
A-
A+
Doc-P-763708-637402983963033249.jpg
Doc-P-763708-637402983963033249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع نظيره اللبناني ميشال عون على "الحاجة الملحة" لوضع لبنان في مسار الإصلاحات وتشكيل حكومة "سريعاً"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
 
وفي اتصال هاتفي بينهما، تناول الرئيسان مجدداً "الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان"، فيما ذكّر ماكرون بأنّ "فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني"، وفق الإليزيه.
 
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون "شدد مرة جديدة على حاجة لبنان الملحة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات"، وشجع على "التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد".
 
وبحسب البيان، "فإنّه الشرط لكي يتمكن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان".
     
وأوضح الاليزيه أنّ الرئيس اللبناني "أعرب عن كامل تضامنه في مواجهة التحديات التي تعرفها فرنسا منذ الاعتداءين الإرهابيين في كونفلان-سانت-اونورين ونيس".
 
بدورها أوضحت الرئاسة اللبنانيةأن "الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس ماكرون وتداول معه في الاوضاع الراهنة والتطورات الحكومية الأخيرة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن"، لافتة إلى أن "الرئيس عون جدد خلال اتصال الرئيس ماكرون ادانته للاعتداء الإرهابي الذي حصل في نيس واكد تضامن اللبنانيين مع الشعب الفرنسي ووقوفهم الى جانبه في الظروف الصعبة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:42 | 2020-11-09
18:32 | 2020-11-09
18:00 | 2020-11-09
17:59 | 2020-11-09
17:57 | 2020-11-09
17:39 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website