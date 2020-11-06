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لبنان
إصابات كورونا الـ2142.. كيف توزعت على المناطق اللبنانية؟
Lebanon 24
06-11-2020
|
22:55
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2142 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية توزعت على المناطق على الشكل التالي:
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