لبنان

وفاة طبيبة لبنانية جراء إصابتها بفيروس كورونا

Lebanon 24
06-11-2020 | 23:08
A-
A+
Doc-P-763715-637403011338904022.jpg
Doc-P-763715-637403011338904022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت الطبيبة فردوس صفوان جراء إصابتها بفيروس كورونا.

ونعى مستشفى الشيخ راغب حرب التعليمي صفوان، ودعا الأطباء إلى الوقوف غدًا أمام مدخل المستشفى وقفة تقدير لروحها.
مواضيع ذات صلة
2576 إصابة بكورونا و85 وفاة في تركيا
lebanon 24
09/11/2020 18:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
دونالد ترامب جونيور يشكك بتوقيت إعلان فايزر نجاح لقاح كورونا
lebanon 24
09/11/2020 18:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تغيرت بعض أعراض كورونا مع الموجة الثانية؟
lebanon 24
09/11/2020 18:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: لقد بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق بعد تجارب شركة فايزر بشأن لقاح كورونا
lebanon 24
09/11/2020 18:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فردوس صفوان

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:42 | 2020-11-09
18:32 | 2020-11-09
18:00 | 2020-11-09
17:59 | 2020-11-09
17:57 | 2020-11-09
17:39 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website