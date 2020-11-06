وفاة طبيبة لبنانية جراء إصابتها بفيروس كورونا

توفيت الطبيبة فردوس صفوان جراء إصابتها بفيروس كورونا.



ونعى مستشفى الشيخ راغب حرب التعليمي صفوان، ودعا الأطباء إلى الوقوف غدًا أمام مدخل المستشفى وقفة تقدير لروحها.