مشكلة أسماء الوزراء المسيحيين معلّقة

ينتظر الوسط السياسي كيف ستؤثر العقوبات على باسيل على تشكيل الحكومة، وسط تضارب المعلومات بين مؤيد ضمناً من خصوم باسيل للعقوبات، ويتوقع ان تترك اثراً ايجابيا على تسريع التشكيل، وبين من يرى انها ستعرقل التشكيل لأن جبهة حلفاء باسيل قد تتشدد في شروطها حول توزيع الحقائب.ومع ذلك ذكرت مصادررسمية لـ"اللواء"، ان "الرئيس سعد الحريري ربما حمل معه الى بعبدا تصوراً جديداً يحتاج الى بعض الرتوش، فيما ذكرت مصادر اخرى ان "مشكلة اسماء الوزراء المسيحيين لا زالت معلقة، وكذلك مصير توزيع بعض الحقائب الخدماتية، برغم ان ثمة من سرّب ان بعض الحقائب المختلف عليها قد حُسمت وان الطاقة والخارجية ستؤول لمن يقترحه تيار المستقبل، والداخلية والاتصالات لمن يقترحه التيار الحر، وان البحث بالاسماء قد بدأ". لكن المصادر الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات".