لبنان

تقص في التمويل

Lebanon 24
07-11-2020 | 04:07
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اعتذر عدد من رجال أعمال معروفين من بعض الجمعيات والأندية التي كانوا يموّلونها بسبب ظروفهم الصعبة مع المصارف، ما أدى إلى توقّف نشاطات كثيرة لهذه الجمعيات والأندية.
المصدر: النهار
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