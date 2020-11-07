اعتبارات حكومية

يبرر سياسي مخضرم عدم ردّ بعض القوى السياسية على كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول أموال سوريين في المصارف اللبنانية، إنّما يعود لاعتبارات تأليف الحكومة واستقرار البلد وتجنُّب العودة إلى حقبة 2005.