معاتبة وزراء

يقول مسؤول قضائي سابق ان كل الدعاوى التي ترفع على الدولة اللبنانية في الخراج وتكلف اموالا طائلة من الخزينة اسبابها سياسية ويجب ان يحاكم الوزراء السابقون المتسببون بها.