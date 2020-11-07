لبنان

باسيل يوظف العقوبات

Lebanon 24
07-11-2020 | 04:23
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توقع سياسي مخضرم أن يعمد رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل إلى توظيف تعرضه للعقوبات إلى مادة ابتزاز لـ»حزب الله» بغية استثمارها في الملفات السياسية.
المصدر: نداء الوطن
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