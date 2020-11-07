لبنان

من أوصل البلد الى الأزمة؟

Lebanon 24
07-11-2020 | 06:27
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تردّ أوساط حزبية على إتهامها بإيصال البلد الى الأزمة بأنها ليست هي مَن أوصل مرجعية كبيرة الى الحكم، وفق ما أفادت "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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