لبنان

توثيق ملفات لسياسيّين ورجال أعمال لوضعهم على لوائح العقوبات الأميركية

Lebanon 24
07-11-2020 | 06:30
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كشفت مصادر دبلوماسية أن العمل جارٍ على توثيق ملفات لمجموعة من سياسيّين ورجال أعمال لوضعهم على لوائح العقوبات الأميركية، وأن كثيراً من المعنيين يحاولون معرفة اذا كانت أسماؤهم مُدرجة عليها، بحسب "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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لبنان

العقوبات الاميركية

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