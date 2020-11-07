توثيق ملفات لسياسيّين ورجال أعمال لوضعهم على لوائح العقوبات الأميركية

كشفت مصادر دبلوماسية أن العمل جارٍ على توثيق ملفات لمجموعة من سياسيّين ورجال أعمال لوضعهم على لوائح العقوبات الأميركية، وأن كثيراً من المعنيين يحاولون معرفة اذا كانت أسماؤهم مُدرجة عليها، بحسب "الجمهورية".