استشهاد عسكري أثناء قيامه بواجبه في عرسال

‏استشهد العسكري في ‎الجيش "ع.و" اثناء قيامه بواجب العسكري في جرود عرسال بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين.

يذكر ان الشهيد من بلدة الدورة - ‎عكار.