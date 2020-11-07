بلدية شكا: إصابة جديدة بـ"كورونا" وشفاء حالتين

أعلنت خلية الازمة في بلدية شكا - البترون تسجيل "إصابة جديدة بفيروس كورونا من أبناء البلدة، وهو يلتزم الحجر المنزلي".



كما، أعلنت "شفاء حالتين من الفيروس"، وشددت على "ضرورة التقيد بالتزام إجراءات الوقاية".