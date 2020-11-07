الاقفال الشامل... مسألة أيام قليلة وسيكون صارما

كشفت مصادر طبية قريبة من اللجنة الرسمية المعنية بمكافحة انتشار كورونا في لبنان لـ"النهار" ان الوضع الوبائي في لبنان بلغ حدودا كارثية حقيقية لم يعد معها ممكنا التأخير في اعتماد الاقفال العام بدءا من منتصف الأسبوع المقبل على الأرجح.وقالت المصادر لـ"النهار" ان جميع الجهات الرسمية والمعنية باتت موافقة تماما على الإجراءات التي ستتخذ وسيجري في الساعات المقبلة إكمال عملية التنسيق لكي تعلن الحكومة القرار في الوقت المناسب اول الأسبوع على الأرجح مع إعطاء أيام قليلة كفرصة للمواطنين للتزود بحاجاتهم للمنازل خلال فترة الاقفال علما ان الاستثناءات التي ستعتمد خلال فترة الاقفال ستكون محدودة جدا هذه المرة ولن تخرج عن الحاجات الطبية والغذائية الضرورية.