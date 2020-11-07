شربل خليل يعلّق على عقوبات باسيل.. هكذا انقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض

تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على وزير الخارجية والمغتربين ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

وتراوحت التعليقات بين مؤيد ومعارض.

المخرج شربل خليل غرّد قائلاً: "عقوبات؟ وأيش عليه عليه شي؟؟".

من جهتها، كتبت بيا زقليط: "عقوبات اميركية، عقوبات عالمية، عقوبات كونية، مش مهم. المهم انو ضميرك مرتاح و ما وطّيت راسك و لا بعت وطنك و شعبك متل ما عملو كلن يعني كلن ليسرقونا وينهبونا ويحكمونا".

عقوبات اميركية، عقوبات عالمية، عقوبات كونية، مش مهم. المهم انو ضميرك مرتاح و ما وطّيت راسك و لا بعت وطنك و شعبك متل ما عملو كلن يعني كلن ليسرقونا و ينهبونا و يحكمونا #كلنا_مع_باسيل — Pia Zaklit (@PZaklit) November 6, 2020

أمّا جوزيف جرجس فقال: " عقوبات، شتائم، افتراء، تضليل، تخوين مش مهم بس حلكن تفهموا انه المقاومة برموش العينين".

عقوبات، شتائم، افتراء، تضليل، تخوين مش مهم بس حلكن تفهموا انه المقاومة برموش العينين #اتفاق_مار_مخايل #كلنا_مع_باسيل — JKG (@Joseph_K_Gerges) November 6, 2020

بدورها، كتبت بيرلا: "مع كل مرة بحطوا فيها عقوبات عليك لأنك وطني ومقاوم كل ما يزيد حبنا وتقديرنا إلك".

مع كل مرة بحطوا فيها عقوبات عليك لأنك وطني ومقاوم

كل ما يزيد حبنا وتقديرنا إلك 🇱🇧🧡🇱🇧🧡#كلنا_مع_باسيل pic.twitter.com/ew9i5hzgnX — PerlaAH (@PerlaAH3) November 6, 2020

في المقابل، علّق أحمد: " كل م تحس دني مسكره بوجك طلع عجبران الفاشل وشوف كم سحسوح اكل هل بشهر".

كل م تحس دني مسكره بوجك طلع ع #جبران_الفاشل وشوف كم سحسوح اكل هل #بشهر — ahmad (@ahmad69905361) November 6, 2020

حساب "تكلّم" قال ساخراً: "العقوبات الاميركية على جبران باسيل كانت بسبب تلقيه رشاوي و صفقات فساد



صراحة انصدمت

معقووول جبران فاسد؟؟؟

بعد ناقص يقولو ميشال عون فاسد".

العقوبات الاميركية على جبران باسيل كانت بسبب تلقيه رشاوي و صفقات فساد



صراحة انصدمت

معقووول جبران فاسد؟؟؟

بعد ناقص يقولو ميشال عون فاسد

🤭🤭🤭🤭🤭 pic.twitter.com/T2p6K8OAE7 — 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐦 (@lebanonet) November 6, 2020

من جانبه، غرّد طوني قزي بالإنكليزية: "أخيراً! عقوبات على السارق الأكبر".