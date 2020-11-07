شربل خليل يعلّق على عقوبات باسيل.. هكذا انقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض

تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على وزير الخارجية والمغتربين ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وتراوحت التعليقات بين مؤيد ومعارض.
المخرج شربل خليل غرّد قائلاً: "عقوبات؟ وأيش عليه عليه شي؟؟".
من جهتها، كتبت بيا زقليط: "عقوبات اميركية، عقوبات عالمية، عقوبات كونية، مش مهم. المهم انو ضميرك مرتاح و ما وطّيت راسك و لا بعت وطنك و شعبك متل ما عملو كلن يعني كلن ليسرقونا وينهبونا ويحكمونا".
أمّا جوزيف جرجس فقال: " عقوبات، شتائم، افتراء، تضليل، تخوين مش مهم بس حلكن تفهموا انه المقاومة برموش العينين".
بدورها، كتبت بيرلا: "مع كل مرة بحطوا فيها عقوبات عليك لأنك وطني ومقاوم كل ما يزيد حبنا وتقديرنا إلك".
في المقابل، علّق أحمد: " كل م تحس دني مسكره بوجك طلع عجبران الفاشل وشوف كم سحسوح اكل هل بشهر".
حساب "تكلّم" قال ساخراً: "العقوبات الاميركية على جبران باسيل كانت بسبب تلقيه رشاوي و صفقات فساد
صراحة انصدمت
معقووول جبران فاسد؟؟؟
بعد ناقص يقولو ميشال عون فاسد".
من جانبه، غرّد طوني قزي بالإنكليزية: "أخيراً! عقوبات على السارق الأكبر".