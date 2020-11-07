خلية أزمة بخعون الضنية تعلن تسجيل إصابة واحدة بكورونا

أعلنت خلية الأزمة والطوارىء في بلدة بخعون ـ الضنية، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لأحد أهالي البلدة، بعدما ظهرت نتيجة الفحص المخبري pcr الذي أجراه اخيرا.



وتمنت البلدية في بيان، على "المصاب والمخالطين له إلتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، حماية لأنفسهم وعائلاتهم، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم"، نافية "الشائعات المتداولة على صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي، التي نشرت أرقاما عن تسجيل إصابات بالفيروس في البلدة، وأنه سجلت إصابة واحدة فقط".