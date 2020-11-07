لبنان

استشهاد عسكري اثناء تنفيذ مهمة في جرد عرسال.. الجيش يصدر بيانه

Lebanon 24
07-11-2020 | 10:52
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 6 / 11 / 2020 قرابة الساعة 23,15 وأثناء قيام دورية من فوج الحدود البرية الرابع بتنفيذ مهمة في  جرد عرسال على طريق معبر الفتحة، أقدم أشخاص يستقلون دراجات نارية على اطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى الى استشهاد أحد العسكريين وقد لاذ مطلقو النار بالفرار، فيما ردّ عناصر الدورية على مصادر النيران.
وقد عُثر في المكان على كميّة من البضائع المهرّبة وحبوب مخدِّرة تزن حوالى ٥٠كلغ، إضافة الى درّاجتين ناريتين. 
سُلِّمت المضبوطات الى المراجع المختصة، وتعمل قوى الجيش في المنطقة على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم". 
 
وفي بيان لاحق، نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند عبد الرحمن وردة الذي استُشهد جرّاء اطلاق النار. 
 
وفي ما يلي نبذة عن حياته: 
"من مواليد 19/9/1997 الدورة ــــ عكار.
مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 20/10/2016
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
الوضع العائلي: عازب

يُنقل الجثمان بتاريخ 7 / 11 / 2020 الساعة 10.00 من مستشفى دار الأمل الجامعي إلى بلدة الدورة التحتا - عكار، حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة بلدة الرامة – وادي خالد - عكار". 
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