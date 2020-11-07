استشهاد عسكري اثناء تنفيذ مهمة في جرد عرسال.. الجيش يصدر بيانه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 6 / 11 / 2020 قرابة الساعة 23,15 وأثناء قيام دورية من فوج الحدود البرية الرابع بتنفيذ مهمة في جرد عرسال على طريق معبر الفتحة، أقدم أشخاص يستقلون دراجات نارية على اطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى الى استشهاد أحد العسكريين وقد لاذ مطلقو النار بالفرار، فيما ردّ عناصر الدورية على مصادر النيران.

وقد عُثر في المكان على كميّة من البضائع المهرّبة وحبوب مخدِّرة تزن حوالى ٥٠كلغ، إضافة الى درّاجتين ناريتين.

سُلِّمت المضبوطات الى المراجع المختصة، وتعمل قوى الجيش في المنطقة على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".

وفي بيان لاحق، نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند عبد الرحمن وردة الذي استُشهد جرّاء اطلاق النار.