لبنان

وفد من حزب الله يزور قسم كورونا في مستشفى صيدا

Lebanon 24
07-11-2020 | 10:59
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زار وفد من "حزب الله" برئاسة الشيخ اسماعيل حرب يرافقه المسؤول عن شعبة عين الحلوة علي الزينو، قسم كورونا في مستشفى صيدا الحكومي، حيث استقبلهم نائب المدير العام للمستشفى الدكتور أحمد حجازي ورئيس قسم التمريض فرنسوا باسيل.

والتقى الجسم الصحي العامل في القسم، من أطباء وممرضين واداريين، شاكرا لهم "الجهود الكبيرة التي يبذلونها لإنقاذ المرضى من هذا الفيروس الخبيث"، وهنأ بالمولد النبوي الشريف.
كذلك عاد عددا من المرضى داخل غرف العزل، مطلعا على أوضاعهم.

ونوه الوفد بـ "الخدمة الصحية والرعاية الإنسانية الراقية التي يقدمها الجسم الطبي في قسم كورونا في المستشفى، واللسان يعجز عن تقدير هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل حماية أهلنا وصيانة مجتمعنا من هذا الوباء، وما وجودهم في خطوط المواجهة المتقدمة إلا دليل على مدى إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الناس"، داعيا "الأجهزة الرسمية المعنية إلى الوقوف بجانبهم ودعمهم وتأمين كل المستلزمات التي يحتاجونها للاستمرار في أداء رسالتهم النبيلة".

وفي ختام الجولة، وزع الوفد الورود على جميع العاملين والمرضى عربون شكر وتقدير، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى.
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