لبنان

بعد وضع باسيل على لائحة العقوبات الاميركية.. هذا ما طلبه الرئيس عون

Lebanon 24
07-11-2020 | 11:13
A-
A+
Doc-P-763835-637403445284738815.jpg
Doc-P-763835-637403445284738815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الاميركية الى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل، مشددا على تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتا الى انه سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولاً الى اجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر اي معطيات حول هذه الاتهامات.
 
اشارة الى انه بعد انزال عقوبات وزارة الخزانة الاميركية بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، طلب الرئيس عون في 9/9/2020 من الوزير وهبه نفس ما طلبه بالنسبة الى النائب باسيل لجهة الاطلاع من السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن على الظروف التي دفعت الخزانة الاميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين حسن خليل وفنيانوس. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:58 | 2020-11-09
18:42 | 2020-11-09
18:32 | 2020-11-09
18:00 | 2020-11-09
17:59 | 2020-11-09
17:57 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website