بعد وضع باسيل على لائحة العقوبات الاميركية.. هذا ما طلبه الرئيس عون

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الاميركية الى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل، مشددا على تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتا الى انه سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولاً الى اجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر اي معطيات حول هذه الاتهامات.

اشارة الى انه بعد انزال عقوبات وزارة الخزانة الاميركية بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، طلب الرئيس عون في 9/9/2020 من الوزير وهبه نفس ما طلبه بالنسبة الى النائب باسيل لجهة الاطلاع من السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن على الظروف التي دفعت الخزانة الاميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين حسن خليل وفنيانوس.