هاشم: لحكومة فاعلة درءا للأخطار

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "التطورات باتت تفرض على اللبنانيين الانتباه والتعاطي بمسؤولية لدرء الأخطار عن وطننا، والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، حكومة فاعلة وقادرة تحاكي الواقع الوطني الذي لا يمكن إدارة الظهر له".وشدد، في بيان، على أن "الأهم اليوم، اتخاذ خطوات سريعة لحماية وطننا، في ظل التجاذبات والمصالح الدولية، التي تغير الكثير من المعادلات، خدمة لتقاطع المصالح والنفوذ".