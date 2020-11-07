بلدية كفرعبيدا: إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أهالي كفرعبيدا. والمصابة هي قيد الحجر وفي حال صحية جيدة وتلقى المتابعة الطبية اللازمة، كما يتم العمل على حصر الفيروس من خلال متابعة جميع المخالطين.