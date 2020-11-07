لبنان

بلدية الزرارية: رصد حالة "كورونا"

Lebanon 24
07-11-2020 | 11:42
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أعلنت بلدية الزرارية أنه "تم رصد حالة كورونا في البلدة"، وطلبت من جميع المخالطين حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من أجل إجراء فحوص pcr للمخالطين.

كما جددت الدعوة الى "ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وبخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين".
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