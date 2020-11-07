"سيلٌ من التغريدات المستنكرة"... نواب تكتل لبنان القوي يتضامنون مع باسيل بعد إعلان العقوبات

ليس الاستحقاق الأول الصعب الذي يمرّ به التيار، ولن يكون الأخير...
الأهمّ هو قدرتنا على الإستمرار وإيجاد الأجوبة لإشكالية وطنية وسياسية حول كيفية حماية وحدتنا الداخلية من تداعيات الصراعات الدولية والإقليمية.@Gebran_Bassil#العقوبات_الأميركية pic.twitter.com/9I4pu34jdJ
— Alain Aoun (@Alain_Aoun) November 7, 2020
ليس الاستحقاق الأول الصعب الذي يمرّ به التيار، ولن يكون الأخير...
الأهمّ هو قدرتنا على الإستمرار وإيجاد الأجوبة لإشكالية وطنية وسياسية حول كيفية حماية وحدتنا الداخلية من تداعيات الصراعات الدولية والإقليمية.@Gebran_Bassil#العقوبات_الأميركية pic.twitter.com/9I4pu34jdJ
ضغوطات الخارج وحسابات الداخل لن تثنينا عن التشبّث بقيمنا وثوابتنا من اجل سيادة الوطن ونزاهة المجتمع وحماية الاستقرار.
قرار الادارة الاميركية امس هو حافز للتضامن الداخلي والمسؤولية الوطنية.
ويبقى اولاد التيار حاملي امانة الاصلاح مهما كُتب وقيل.
ماضينا ومستقبلنا كرامة وطن وشعب. pic.twitter.com/tLiwEt7iek
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) November 7, 2020
ضغوطات الخارج وحسابات الداخل لن تثنينا عن التشبّث بقيمنا وثوابتنا من اجل سيادة الوطن ونزاهة المجتمع وحماية الاستقرار.
قرار الادارة الاميركية امس هو حافز للتضامن الداخلي والمسؤولية الوطنية.
ويبقى اولاد التيار حاملي امانة الاصلاح مهما كُتب وقيل.
ماضينا ومستقبلنا كرامة وطن وشعب. pic.twitter.com/tLiwEt7iek
عندما يُعرَف ماذا طُلب من جبران باسيل وبماذا أُغري جبران باسيل وكيف كان رفضه، تهزل الادعاءات والحيثيات التي أعلنت من دون اثبات واحد وترتد على اصحابها اذا بقي منهم أحد ليشهد....
— Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) November 7, 2020
عندما يُعرَف ماذا طُلب من جبران باسيل وبماذا أُغري جبران باسيل وكيف كان رفضه، تهزل الادعاءات والحيثيات التي أعلنت من دون اثبات واحد وترتد على اصحابها اذا بقي منهم أحد ليشهد....
لائحة الشروط الأمريكية سهلت التحقيق من جهة رئيس المجلس او رئيس الحكومة في القرارات،في القوانين،في التوزيعات الموعودة مع الحلف الجديد او في التجارب والتنازلات معهما اكثر من استهداف او املاء على طرف واحدالا اذا استهداف المسيحي مقصود اكثر من فك تحالف مع شيعي لديه اكثر من حليف حليفكم
— ziad assouad (@ZiadAssouad) November 7, 2020
لائحة الشروط الأمريكية سهلت التحقيق من جهة رئيس المجلس او رئيس الحكومة في القرارات،في القوانين،في التوزيعات الموعودة مع الحلف الجديد او في التجارب والتنازلات معهما اكثر من استهداف او املاء على طرف واحدالا اذا استهداف المسيحي مقصود اكثر من فك تحالف مع شيعي لديه اكثر من حليف حليفكم