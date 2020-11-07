لبنان

"سيلٌ من التغريدات المستنكرة"... نواب تكتل لبنان القوي يتضامنون مع باسيل بعد إعلان العقوبات

Lebanon 24
07-11-2020 | 11:54
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بعد فرض عقوبات أميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أطلق نواب تكتل لبنان القوي مواقف مستنكرة ومنددة بهذه الخطوة الأميركية. وشهد موقع تويتر سيلاً من التغريدات بين الأمس واليوم.

فقد رأى النائب آلان عون أنه "‏ليس الاستحقاق الأول الصعب الذي يمر به التيار، ولن يكون الأخير...الأهم هو قدرتنا على الإستمرار وإيجاد الأجوبة لإشكالية وطنية وسياسية حول كيفية حماية وحدتنا الداخلية من تداعيات الصراعات الدولية والإقليمية".

أما النائب سيمون أبي رميا، فأشار في تغريدة الى أن "ضغوط الخارج وحسابات الداخل لن تثنينا عن التشبث بقيمنا وثوابتنا من أجل سيادة الوطن ونزاهة المجتمع وحماية الاستقرار. قرار الادارة الاميركية أمس هو حافز للتضامن الداخلي والمسؤولية الوطنية. ويبقى أولاد التيار حاملي أمانة الاصلاح مهما كتب وقيل. ماضينا ومستقبلنا كرامة وطن وشعب".

بدوره، كتب النائب سيزار أبي خليل عبر تويتر قائلاً: عندما يُعرَف ماذا طُلب من جبران باسيل وبماذا أُغري جبران باسيل وكيف كان رفضه، تهزل الادعاءات والحيثيات التي أعلنت من دون اثبات واحد وترتد على اصحابها اذا بقي منهم أحد ليشهد...

وقال النائب زياد أسود: لائحة الشروط الأميركية سهلت التحقيق من جهة رئيس المجلس او رئيس الحكومة في القرارات، في القوانين، في التوزيعات الموعودة مع الحلف الجديد او في التجارب والتنازلات معهما اكثر من استهداف او املاء على طرف واحدالا اذا استهداف المسيحي مقصود اكثر من فك تحالف مع شيعي لديه اكثر من حليف حليفكم.
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