إصابات جديدة بكورونا في عدد من بلدات إقليم الخروب

سجل في عدد من بلدات إقليم الخروب إصابات جديدة بفيروس كورونا، جاءت على الشكل الاتي:



- الناعمة - حارة الناعمة: 18.

- برجا : 13

- الزعرورية : 2

- مزبود :1

- سبلين : 1

- البرجين 1

- الوردانية: عدد الحالات الايجابية النشطة 14.

- داريا: 3