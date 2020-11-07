لبنان

إصابات جديدة بكورونا في عدد من بلدات إقليم الخروب

Lebanon 24
07-11-2020 | 12:36
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 سجل في عدد من بلدات إقليم الخروب إصابات جديدة بفيروس كورونا، جاءت على الشكل الاتي:

- الناعمة - حارة الناعمة: 18.
- برجا : 13
- الزعرورية : 2
- مزبود :1
- سبلين : 1
- البرجين 1
- الوردانية: عدد الحالات الايجابية النشطة 14.
- داريا: 3
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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إقليم الخروب

كورونا

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