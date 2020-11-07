اتحاد بلديات صيدا الزهراني: 270 إصابة بكورونا خلال أسبوع

أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا - الزهراني التقرير الاسبوعي لحالات الإنتشار على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 30 تشرين الأول وحتى الخميس 5 منه، حيث تتم متابعة 860 حالة نشطة.

وتوزعت الحالات 270 حالة إصابة و5 وفيات وشفاء 532 خلال إسبوع واحد.

تتيح غرفة العمليات منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميآ.