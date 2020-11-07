بلدية الناعمة: 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بلدية الناعمة - حارة الناعمة، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الحالات الايجابية المتبقية 53 حالة، أما حالات الشفاء ف 5.

وأوصت البلدية المخالطين إجراء فحصي الـ PCR وحجر أنفسهم، وأخذ الاحتياطات الوقائية ولبس الكمامة دائما واستعمال مواد التعقيم اللازمة من أجل الحفاظ على السلامة العامة.