إليكم حالة الطقس غداً الأحد...

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار متفرقة خلال ساعات الصباح الأولى في الداخل وبخاصة جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة. وإحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة المسائية في الداخل الجنوبي للبلاد. الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار متفرقة خلال ساعات الصباح الأولى في الداخل وخاصة جنوب البلاد. الإثنين: قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وإرتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل، ومن المتوقع تساقط بعض الأمطار المحلية جنوب البلاد خلال ساعات الصباح الأولى مع ضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية. واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة مساء. الثلاثاء: غائم جزئيا مع بداية إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق من بعد الظهر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 26 درجة، فوق الجبال من 16 الى 22 درجة، في الداخل من 16 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.

- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 02:06 ساعة غروب الشمس: 41:16