طرح جديد من الحريري لعون.. هل حُلّت "عقدة الطاقة"؟

أكدت معلومات للـmtv أن الرئيس سعد الحريري طرح أمس على رئيس الجمهورية ميشال عون إعادة توزيع جديد للحقائب السيادية والخدماتية بحسب المعيار الطائفي، مشيرة الى أن "عقدة حقيبة الطاقة لا تزال سيّدة الموقف والحريري يصرّ على أن تُسند إلى شخصيّة لا تدور في فلك جبرانباسيل".