واكيم بعد تحرك الرئاسة: هل الخلفية دستورية أم عائلية؟

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم عبر "تويتر": "الرئاسة اللبنانية تحركت بسرعة قياسية وكلفت وزير الخارجية استقصاء أسباب العقوبات المفروضة من واشنطن على باسيل لقد سبق وتعرض عدد من اللبنانيين لعقوبات أميركية وأخيرا طاولت وزيرين ولم تحرك الرئاسة ساكنا، هل الخلفية قانونية دستورية أم عائلية ؟ لم نفهم !".

الرئاسة اللبنانية تحركت بسرعة قياسية وكلفت وزير الخارجية استقصاء اسباب العقوبات المفروضة من واشنطن على باسيل

لقد سبق وتعرض عدد من اللبنانيين لعقوبات اميريكية ومؤخراً طاولت وزيرين ولم تحرك الرئاسة ساكناً

هل الخلفية قانونية دستورية ام عائلية ؟ لم نفهم !!! — imad wakim (@wakim_imad) November 7, 2020