واكيم بعد تحرك الرئاسة: هل الخلفية دستورية أم عائلية؟

الرئاسة اللبنانية تحركت بسرعة قياسية وكلفت وزير الخارجية استقصاء اسباب العقوبات المفروضة من واشنطن على باسيل
لقد سبق وتعرض عدد من اللبنانيين لعقوبات اميريكية ومؤخراً طاولت وزيرين ولم تحرك الرئاسة ساكناً
هل الخلفية قانونية دستورية ام عائلية ؟ لم نفهم !!!
— imad wakim (@wakim_imad) November 7, 2020
الرئاسة اللبنانية تحركت بسرعة قياسية وكلفت وزير الخارجية استقصاء اسباب العقوبات المفروضة من واشنطن على باسيل
لقد سبق وتعرض عدد من اللبنانيين لعقوبات اميريكية ومؤخراً طاولت وزيرين ولم تحرك الرئاسة ساكناً
هل الخلفية قانونية دستورية ام عائلية ؟ لم نفهم !!!