بلدية كفرحتى في صيدا: التثبت من إصابة مواطن بكورونا

أعلنت بلدية كفرحتى قضاء صيدا، أنه تم التثبت من إصابة مواطن بوباء كورونا، بعد إجراء فحص ال PCR، وطلبت من المخالطين الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى ليصار إلى اجراء الفحوص اللازمة.

وتمنت على الاهالي "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وتنفيذ توصيات الصحة، في ما خص الكمامة والتباعد الاجتماعي والتزام كل معايير السلامة العامة".