طارق المرعبي يناشد ويحذر أهالي عكار... ما السبب؟

ناشد عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي أهالي عكار، "توخي الحذر وتطبيق كل شروط الصحة العامة، تجنبا لانتشار مرض كورونا الذي يتغلغل في بلداتنا وقرانا".

ودعا وزارة الصحة الى "توفير كل الإمكانات والمساعدات الطبية لمستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، والذي يشهد ضغطا كبيرا من مرضى كورونا".

وكان المرعبي تابع أوضاع المصابين والأوضاع الصحية في عكار مع عدد من الأطباء.