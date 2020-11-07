خلية أزمة إتحاد بلديات جبل عامل: 13 إصابة بكورونا وحالة شفاء

أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا: 3 في بلدة قبريخا، 2 في عديسة، 1 في القنطرة، 2 في كفركلا، 3 في دبين، 1 في مجدل سلم، 1 في مركبا، وحالة وافدة الى بلدة دبين، وحالة شفاء واحدة في بلدة تولين.

وذكر أن عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 438 إصابة وحالات الشفاء 317 حالة و14 حالة وفاة، يوجد حاليا قيد المتابعة 79 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 75 منها قيد الحجر المنزلي و4 حالات في مستشفى النبطية الحكومي.