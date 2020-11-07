حالتا وفاة و21 اصابة جديدة بكورونا في محافظة عكار

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليوم "تسجيل حالتي وفاة جديدتين، بالاضافة الى 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 حالة شفاء".

وأفاد التقرير أن الاصابات المسجلة قد توزعت خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات التالية: تلحياة 2، القليعات 2، بزال 2، عكار العتيقة 2، واصابة واحدة في كل من: قبعيت، برج العرب، المسعودية، ذوق الحصنية، عرقة، السويسة، القرقف، مشمش، الكويخات، شدرا، جديدة القيطع، ذوق المقشرين، مشحا.

وأضاف: "تبعا للمستجدات الحاصلة فقد بات عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 1925 مصابا، أما الحالات الايجابية قيد المعالجة الان فهي 362 حالة، أما إجمالي عدد حالات الشفاء فبلغ 1529 حالة. في حين بات عدد حالات الحجر المنزلي التي لا تزال قيد المراقبة والمتابعة: 423 حالة مقيمين ووافدين".

واشار الى ان "عدد حالات الوفاة ارتفع الى 36 حالة مسجلة منذ منتصف اذار الماضي وحتى اليوم".