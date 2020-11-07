لبنان

هذا ما كشفه حسان دياب عن قرار الإقفال التام!

Lebanon 24
07-11-2020 | 17:39
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 أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، أنه ليس ممن يتخذون القرارات بتسرع، ولا يهوى "البروباغادا" الإعلامية.

جاء ذلك ردا عن سؤال موقع "الانتشار" له عن قرار الاقفال التام الذي بالامكان اتخاذه في ظل حكومة تصريف الأعمال، حيث أوضح دياب انه طلب من وزير الصحة الدكتور حمد حسن تزويده بدراسة مفصلة عن مدى انتشار وباء كورونا المستجد والوضع الاستشفائي، وقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين وعدد أجهزة التنفس وغرف العناية الفائقة، إلى ما هنالك من مسائل طبية مرتبطة بهذا الموضوع.

ولفت إلى أنه يود الاطلاع بدقة عما حققه الإقفال الجزئي لبعض المناطق، وأماكن الخلل في إنجازه على الشكل المبتغى.

وأعلن أنه ينتظر الحصول على ما هو مطلوب صباح الاثنين المقبل، على أن يجتمع مع فريقه التقني لعرض ومناقشة الأمر من جوانبه كافة واتخاذ القرار المناسب، بحيث يصار بعد ذلك إلى عرضه أمام مجلس الدفاع الأعلى والتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قرار الاقفال ومدته والمستثنين من ذلك، على أن يمنح المواطنون، في حال اتخاذه، الوقت اللازم لتدبر أمورهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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