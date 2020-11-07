العناية الإلهية تنقذ أحد المواطنين في الضنية.. هذا ما حصل

أفاد مراسل "لبنان 24" عن تعرض منزل في بلدة قرصيتا في الضنية لانهيار حائط الدعم، الذي سقط على سيارة مواطن.

وبحسب المراسل، إن العناية الإلهية أنقذت المواطن، إذ أن الحائط سقط على السيارة التي اوقفها صاحبها قبل عدة دقائق فقط من الحادثة، من دون وقوع اصابات واقتصرت الاضرار على الماديات".