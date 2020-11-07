قوى الامن: توقيف عصابة سرقة في شحيم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"بتاريخ 3-11-2020، سلمت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي كلا من:- و. ف. (مواليد عام 2000، لبناني).- ع. ت. (مواليد عام 2003، سوري).للاشتباه بقيامهما بعدة عمليات سرقة في المنطقة ومنها: حقيبة سوداء تحتوي مبلغا من المال وأدوات منزلية، من داخل شقتين في منطقة شحيم.أسلاك كهربائية ومواد للبناء، وبيعها في مكان مخصص لتجميع الخردة في محلة وادي الزينة.بطاريات من أماكن متعددة.أدوات من داخل مدرستين.بالتحقيق مع الأول، اعترف بما نسب إليه وبتأليف عصابة سرقة بالاشتراك مع الثاني وشخص آخر، وبالقيام بعدة عمليات سرقة أخرى.بتاريخ 5-11-2020، تمكنت قوة من فصيلة شحيم من توقيف شريكهما على طريق عام سبلين، ويدعى:- س. ع. (مواليد 2002، لبناني)، المطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة.أحيلوا إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص" .