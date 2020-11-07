العثور على جثة إمرأة سورية في القطين كسروان

وجدت عصر اليوم السورية م.م العميرات مواليد العام 1997 مصابة بطلق ناري في رأسها في منزل تقطنه في بلدة القطين كسروان، وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات.

وقد أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الاداخلي شقيقها للاشتباه بقيامه بالجريمة. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى بعبدا الحكومي.