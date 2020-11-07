7 حالات شفاء في بلدة نمرين

أعلنت خلية الأزمة في بلدة نمرين ـ الضنية شفاء 7 حالات من فيروس كورونا المستجد.



وتمنت على الأهالي "إلتزام التدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي دعت إليها وزارة الصحة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم ومنعا لتفشي الفيروس في البلدة".