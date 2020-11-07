عضو مجلس بلدية صيدا أعلن إصابته بالفيروس

أعلن عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا كامل كزبر في بيان أنه، إثر شعوره ببعض الأعراض أجرى فحص الPCR وجاءت نتيجته إيجابية. وبناء عليه يلتزم الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، ويدعو كل من خالطوه الى اتخاذ الاجراءات الوقائية ومراقبة أوضاعهم الصحية.