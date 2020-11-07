لبنان

عضو مجلس بلدية صيدا أعلن إصابته بالفيروس

Lebanon 24
07-11-2020 | 19:06
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 أعلن عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا كامل كزبر في بيان أنه، إثر شعوره ببعض الأعراض أجرى فحص الPCR وجاءت نتيجته إيجابية. وبناء عليه يلتزم الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، ويدعو كل من خالطوه الى اتخاذ الاجراءات الوقائية ومراقبة أوضاعهم الصحية.
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كورونا

صيدا

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