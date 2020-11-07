ارسلان: لم نتفاجأ بالعقوبات بحق باسيل

غرّد النائب طلال ارسلان عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: لم نتفاجأ بالعقوبات التي صدرت بحق الوزير الحليف جبران باسيل نتيجة التزامه بمواقفه ومبادئه وتمسّكه بتحالفاته السياسية التي حافظت على السلم الأهلي والعيش المشترك بأحلك الظروف التي مر بها لبنان