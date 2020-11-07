مستشفى الحريري: شفاء 5 مصابين وحالتا وفاة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، تسجيل حالتي وفاة، وشفاء 5 مصابين، ونقل مريضين من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتيهما.وفي ما يأتي نص التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 623 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسنها: 2.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.- حالات وفاة: 2.