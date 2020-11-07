بيان لوزير الداخلية حول عزل عدد من البلدات... هذا ما جاء فيه

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي:



تناولت احدى وسائل الاعلام خبرا يفيد عن قرار بالاقفال الجزئي لما يقارب ١٧٠ بلدة لبنانية جديدة.

يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى انه حتى الساعة لم تصدر لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا توصياتها للاسبوع المقبل، وبالتالي فإن وزارة الداخلية والبلديات لم تصدر اي قرار بإقفال بلدات جديدة.