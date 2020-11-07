الرئيس عون أبرق إلى بايدن مهنئا

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، مهنئا بفوزه بثقة الشعب الأميركي وانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية,



وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يعود في عهد الرئيس بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية- الأميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأميركي الصديقين.