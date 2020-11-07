لبنان

عون للحريري: لمَ عُدنا إلى نقطة الصفر

Lebanon 24
07-11-2020 | 22:14
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن رئيس الجمهورية ميشال عون سأل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري "لمَ عُدنا إلى نقطة الصفر فقد سبق أن اتفقنا على المداورة في الحقائب السيادية باستثناء حقيبة المال؟"، وكشفت القناة أن الرئيس عون استمهل الحريري قبل الرد على طرحه.

وأشارت الـ"ام تي في" إلى أن الفريق السني يبدو أنه رفض تخلّي الحريري عن حقيبة "الداخلية" لمصلحة الرئيس عون، وأضافت أن الحريري اقترح على الرئيس عون إعطاء "الطاقة" للأرمن أو للكاثوليك وهو لا يريد شخصية تدور في فلك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فيها.

وأعلنت الـ"ام تي في" أن تأليف الحكومة عاد إلى نقطة الصفر على الرغم من كل ما يحكى من أجواء إيجابية.
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