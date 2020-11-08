هل يمكن للادارة الاميركية الجديدة رفع العقوبات على باسيل؟

اعتبرت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان قانون ماغنسكي الخاص بالفساد، الذي استندت إليه عقوبات الخزانة الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بدلا من ربطها بالعلاقة مع حزب الله، يحرم الإدارة الأميركية الجديدة، من إمكانية رفع العقوبات، من دون مسار قضائي طويل.